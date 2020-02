Sensorion annonce la nomination du Dr Géraldine Honnet

(Boursier.com) — Sensorion, société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d'audition annonce la nomination du Dr Géraldine Honnet, experte en thérapie génique, au poste de Directrice Médicale.

Géraldine Honnet est docteur en médecine et rejoint Sensorion après neuf années au sein de Généthon en tant que Directrice Médicale où elle a supervisé des essais cliniques internationaux de thérapies géniques pour de nombreuses maladies rares. Géraldine était responsable du développement du portefeuille thérapeutique de Généthon, des phases précliniques jusqu'à l'enregistrement, et dirigeait les départements des affaires médicales, du développement clinique, des opérations cliniques et des affaires réglementaires. Le Dr Honnet était auparavant Directrice Médicale au sein de la société de recherche clinique de Parexel International et Chef de projet international pour Janssen-Cilag (Johnson & Johnson) avant de rejoindre la société de biotechnologie Transgene en 2007, où elle était responsable du développement de produits de thérapie génique pour les maladies infectieuses.

"Je suis ravie d'accueillir Géraldine Honnet chez Sensorion en tant que Directrice Médicale. Géraldine est une recrue de valeur pour l'équipe de Sensorion de par sa grande expertise en thérapie génique et en essais cliniques dans le secteur. C'est un domaine dans lequel Sensorion a fait beaucoup de progrès en 2019 et qui est devenu un pilier clé de l'entreprise afin de continuer à innover avec le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine de l'audition" déclare Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion

Sensorion a lancé deux programmes précliniques de thérapie génique en 2019 dans le cadre de l'accord-cadre signé avec l'Institut Pasteur visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité, notamment la surdité causée par une mutation du gène codant pour l'Otoferline et le Syndrome d'Usher de Type 1. Sensorion se concentre sur le développement du SENS-401 et de ces deux programmes précliniques de thérapie génique.

Géraldine Honnet rejoint une équipe d'experts renforcée, incluant Juergen Heitmann, PhD qui a rejoint Sensorion en tant que Directeur du Business Développement en septembre 2019 après avoir été conseil auprès de la société depuis 2017. Juergen a plus de 20 ans d'expérience en business développement dans l'industrie pharmaceutique, notamment avec Novartis, Nycomed et Takeda. L'an dernier, Sensorion a également nommé John Furey, ancien Directeur des Opérations de Spark Therapeutics, l'un des principaux développeurs mondiaux de thérapies géniques, en tant que membre indépendant du conseil d'administration de Sensorion.

"Nous sommes également heureux d'avoir accueilli Juergen Heitmann en tant que Directeur du Business Développement. L'expérience de Juergen s'est déjà avérée clé pour le développement stratégique de Sensorion et nous avons hâte de développer le portefeuille thérapeutique ensemble" ajoute Nawal Ouzren.