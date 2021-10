Semi-conducteurs : un marché encore très dynamique en août

(Boursier.com) — Le marché des semi-conducteurs est resté très dynamique en août avec des ventes mondiales de 47,2 Mds$, en hausse de 29,7%, contre +29,6% en juillet. En séquentiel, les ventes augmentent de 9,2%, contre une moyenne 20 ans d'août à +6,2%, soit une saisonnalité clairement supérieure à la moyenne, ce qui compense le durcissement des bases de comparaison. Selon les données publiées ce week-end par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) reprises par Oddo BHF, hors mémoires, le marché décélère un peu à +25,6% vs 28,3% en juillet. En revanche, le segment des mémoires est en croissance de 40% vs 33%, tiré notamment par une hausse des prix de la DRAM (+28% vs +21%).

Avec cette publication, l'analyste confirme sa prévision d'un marché en croissance proche de 25% et potentiellement même un peu plus, après une année 2020 à +7%. Selon son modèle de prévisions, le marché devrait rester sur ce plateau élevé jusqu'à la fin de l'année. Compte tenu de la solidité de la demande, toujours dans un contexte de pénurie, la décélération sera relativement douce.

Côté valeurs, Oddo BHF maintient une vision majoritairement positive sur le secteur, même si la rotation sectorielle engagée pour faire face à la hausse de taux défavorise ces valeurs. Il favorise donc plutôt les valeurs ayant des moteurs propres ou étant exposées aux tendances de croissance structurelle, notamment les équipementiers (ASML, ASMi et désormais BESI) qui vont continuer de bénéficier des dépenses technologiques. Le broker joue aussi l'exposition automobile, via IFX et STM. Dans les Midcaps, il est à 'surperformance' sur Soitec, Elmos et Aixtron, mais plus prudent sur Melexis, ams et X-FAB.