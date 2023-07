Semi-conducteurs : TSMC rassure, le secteur en profite

(Boursier.com) — La tech, et plus particulièrement le secteur des semi-conducteurs, tire son épingle du jeu en début de séance en Europe. Le compartiment est recherché après la publication rassurante de Taiwan Semiconductor Manufacturing qui a annoncé des ventes meilleures que prévu grâce au boom des applications d'intelligence artificielle. Les revenus du deuxième trimestre du leader du secteur ont totalisé 480,8 milliards de dollars NT (15,3 milliards de dollars), selon les calculs de 'Bloomberg'. Cela représente une baisse de 10% par rapport à l'année précédente, mais le repli est moins marqué que redouté par le marché puisque les analystes tablaient en moyenne sur 476,2 Mds$. TSMC est le principal fabricant sous contrat des puces accélératrices d'IA de Nvidia Corp, largement considérées comme le meilleur matériel pour la formation de modèles de données volumineux tels que celui qui sous-tend le ChatGPT d'OpenAI.

Signe que le ciel est néanmoins encore loin d'être dégagé dans l'industrie, ASML Holding prévoit de ralentir ses embauches cette année après avoir recruté 10.000 personnes en 2022. "L'industrie des semi-conducteurs a de solides perspectives de croissance à long terme, mais à court terme, elle connaît un ralentissement", a déclaré Monique Mols, porte-parole d'ASML, dans un communiqué envoyé à 'Bloomberg'. "On ne sait pas quand une reprise peut être attendue". L'entreprise néerlandaise souhaite se concentrer sur la gestion de la forte croissance de ses effectifs et sur l'intégration de travailleurs spécialisés tels que les ingénieurs, ce qui prend du temps. Elle n'envisage pas un gel complet des embauches. Comme les ventes d'ASML devraient augmenter de plus de 25 % cette année, " nos efforts de recrutement ont abouti à un effectif suffisant pour soutenir ce scénario de croissance", a souligné la porte-parole.

A Paris, Soitec bondit de 3%, STMicro avance de 0,7% etDassault Systèmes prend 1,8%.