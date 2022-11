Semi-conducteurs : STMicro bien orienté

(Boursier.com) — En tête du CAC40, STMicro avance de 1,3% à 32,5 euros en matinée à Paris. Morgan Stanley a initié le suivi de cinq acteurs européens des semi-conducteurs, estimant que le secteur entre dans la "dernière manche" d'un ralentissement. Si la banque américaine favorise ASML et BE Semiconductor, elle débute la couverture du groupe franco-italien avec un avis 'pondération en ligne' et 36 euros dans le viseur. Le secteur semble attrayant après la dévaluation de cette année et bien que cela ne soit pas encore terminé, le ratio rendement/risque devient " attrayant " à mesure que les risques passent des multiples aux bénéfices, écrivent les équipes de MS. Du côté de STM, le broker se montre relativement prudent en raison de la faiblesse des prix dans un certain nombre de marchés finaux.