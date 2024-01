Semi-conducteurs : Samsung Electronics jette un froid

(Boursier.com) — Ça tangue à nouveau du côté des groupes de semi-conducteurs ce mardi. A Paris, STMicro perd 2,4% à 40,3 euros tandis que Soitec rend 1,4% à 149,9 euros. Après l'avertissement de Mobileye en fin de semaine passée, c'est cette fois Samsung Electronics qui a jeté un froid dans le secteur. Le géant sud-coréen a déclaré que son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre devrait avoir chuté de 35%, dans un contexte prolongé de faible demande pour ses semi-conducteurs et ses téléviseurs, des résultats inférieurs aux attentes. Pour l'ensemble de 2023, Samsung a enregistré son bénéfice d'exploitation le plus faible depuis 15 ans.

Ces résultats préliminaires soulignent à quel point la demande de smartphones et de puces mémoire qui alimentent l'électronique moderne reste atone compte tenu de l'incertitude économique. Cela brouille également les perspectives d'une reprise du marché que de nombreux investisseurs espèrent voir apparaître cette année. "Cela montre que le rebond est plus lent que nous le pensions tous", indique à 'Bloomberg' Tom Kang, directeur de recherche chez Counterpoint Technology Market Research. "Les prix n'augmentent pas si vite et la demande de certains secteurs n'est pas si forte".

Cette annonce s'ajoute à celle de l'Américain Microchip Tech qui a abaissé ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre, citant des niveaux de livraison inférieurs et une économie faible. Microchip prévoit désormais une baisse séquentielle d'environ 22% de son chiffre d'affaires pour le trimestre clos en décembre, alors qu'il envisageait auparavant un recul allant de 15 à 20%. "L'affaiblissement de l'environnement économique auquel nos clients et distributeurs ont été confrontés au cours du trimestre de décembre a amené nombre d'entre eux à vouloir recevoir un niveau de livraisons inférieur alors qu'ils prenaient des mesures pour réduire davantage les risques liés à leurs stocks", a déclaré le DG du groupe, Ganesh Moorthy.