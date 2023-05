Semi-conducteurs : quels seront les gagnants du développement de l'IA ?

(Boursier.com) — Nvidia fait logiquement les gros titres au lendemain de son incroyable publication. Mais si le géant américain est un des grands gagnants de la demande croissante de puces alimentant des outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, il ne sera pas le seul à profiter de cette méga tendance. Les analystes de Bank of America estiment qu'en Europe les fabricants d'équipements pour semi-conducteurs ASML Holding et ASM International seront deux des principaux bénéficiaires de ce phénomène. "La demande de puces haut de gamme nécessaires à l'adoption de l'IA se traduira par des commandes importantes dans des entreprises qui produisent des machines pour la fabrication de puces", affirment les analystes cités par 'Bloomberg'.

En hausse de 5% à Amsterdam, ASML évolue au plus haut niveau depuis janvier 2022, tandis qu'ASM International flambe de près de 10% dans le sillage de Nvidia. Une autre société néerlandaise, BE Semiconductor Industries, sera également un bénéficiaire important, estime BofA, la considérant comme le meilleur proxy en Europe pour jouer le boom de la demande de puces IA. Les fabricants de puces Infineon Technologies et STMicroelectronics devraient également profiter de la frénésie de l'IA en raison du besoin de puces utilisées pour la gestion de l'alimentation des serveurs.