Semi-conducteurs : l'avertissement d'Apple fait des dégâts

Crédit photo © Société Soitec / Christian Morel

(Boursier.com) — L'avertissement d'Apple fait des dégâts sur les bourses européennes ce matin. A Paris, STMicroelectronics et Soitec perdent respectivement plus de 3 et 4% alors que la firme californienne représenterait environ 15% des revenus des deux sociétés. Selon Bryan Garnier, le fait qu'Apple n'ait pas fourni de nouvelles orientations signifie que de nombreuses incertitudes planent sur l'activité en Chine et sur la manière dont elle affectera l'offre mondiale d'iPhones et la demande intérieure. Si le courtier pense que STM pourrait encore atteindre la fourchette basse de sa guidance, il estime que celle de Soitec devrait être compromise notamment en raison du volume plus faible de smartphones écoulés et du développement plus lent de la 5G en Chine.

En ce qui concerne les autres équipementiers, Samsung devrait être le moins touché par l'épidémie étant donné que son principal site de production est situé au Vietnam et que le groupe coréen détient moins de 5% de parts de marché en Chine.