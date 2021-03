Semi-conducteurs : Intel dope le secteur

(Boursier.com) — Le secteur des semi-conducteurs soutient la tendance en ce milieu de semaine, porté par les dernières annonces d'Intel. Alors que le monde fait face à une pénurie de composants électroniques, dont la très grande majorité est produite en Asie, le géant américain a indiqué hier soir vouloir investir 20 milliards de dollars pour construire deux unités de production de microprocesseurs aux Etats-Unis, en Arizona. Intel, qui dispose déjà de 4 usines aux Etats-Unis, a précisé que son choix avait des "implications de sécurité nationale", au moment où les Etats-Unis et la Chine s'affrontent pour dominer les technologies mondiales. L'annonce confirme qu'Intel entend continuer de produire lui-même une grande partie de ses puces, plutôt que de les concevoir et d'en confier la fabrication à des fondeurs, généralement basés en Asie.

Même si les contours de ce projet restent à préciser pour les futurs investissements aux Etats-Unis et en Europe, l'annonce d'un tel investissement est évidemment une excellente nouvelle pour tous les équipementiers et notamment les équipementiers européens (ASML, ASMi, BESI, Suss et Pfeiffer Vacuum), note Oddo BHF. Pour ASML, la mention à l'EUV par Intel est une très belle reconnaissance de l'importance de la technologie EUV de la part d'un acteur qui a toujours été plus réticent que TSMC ou Samsung. ASML est le seul fournisseur de systèmes EUV, précise le broker.

Si ASML bondit de plus de 5% à Amsterdam, les fabricants de puces tels qu'Infineon (+2%) et STMicro (+1,3%) profitent aussi de ces déclarations. Soitec (+4%) et X-Fab (+5%) sont également bien orientés.