Semi-conducteurs : Infineon relève encore ses objectifs 2022

(Boursier.com) — La demande reste forte dans l'industrie des semi-conducteurs. Dernière preuve en date, Infineon Technologies vient de relever ses prévisions 2022 alors même que la société s'attend à ce que les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement se poursuivent. Le géant allemand des puces anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel de 13,5 milliards, plus ou moins 500 millions d'euros, contre une guidance précédente de 13 milliards d'euros. Infineon avait déjà revu à la hausse ses prévisions 2022 en début d'année. Au milieu de la fourchette de revenus guidée, la marge résultat 'Segment' devrait maintenant dépasser 22% (contre environ 22%).

"Les incertitudes mondiales, en particulier la guerre en Ukraine et la suite de la pandémie de coronavirus, mettent à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement", a déclaré Jochen Hanebeck, PDG d'Infineon. "Dans le même temps, la demande pour nos produits et solutions continue de dépasser considérablement l'offre".

Au deuxième trimestre, Infineon a enregistré un bénéfice total des segments de 761 millions d'euros contre 470 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 3,3 MdsE, en progression de 22% sur un an. La marge du résultat 'Segment' (ndlr: marge d'exploitation ajustée)" ressort ainsi à 23,1% contre 17,4% un an auparavant et 21,4% de consensus.