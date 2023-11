Semi-conducteurs : Infineon dope le secteur

(Boursier.com) — Le secteur des semi-conducteurs est recherché ce mercredi en Bourse dans le sillage d'Infineon qui grimpe de plus de 8% à Francfort. Les prévisions du fabricant allemand de puces pour l'exercice 2024 sont jugées rassurantes compte tenu des attentes 'tièdes' des investisseurs après que ses pairs, de Texas Instruments à ON Semiconductor, eurent signalé une faiblesse de la demande de puces utilisées pour les applications industrielles.

Sur l'ensemble du nouvel exercice, Infineon prévoit une croissance de ses revenus à 17 milliards d'euros (plus ou moins 500 millions d'euros) après un niveau de 16,31 MdsE (+15%) sur l'exercice clos. La société a indiqué que son principal segment automobile atteindra une croissance des ventes à deux chiffres sur l'exercice et que le marché de l'électronique grand public devrait reprendre plus tard en 2024.

En tête du CAC40, STMicroelectronics bondit de 4% à 41,75 euros.