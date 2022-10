Semi-conducteurs : attention danger ?

(Boursier.com) — Ceux qui espéraient un retour rapide à la normale de l'industrie des semi-conducteurs vont peut-être devoir revoir leur copie. Les signes d'un ralentissement technologique plus profond et plus durable que prévu s'accumulent depuis plusieurs semaines et les fabricants de puces sont de plus en plus nombreux à avertir d'un effondrement de la demande. Samsung Electronics et Advanced Micro Devices en sont les deux derniers exemples.

Le géant sud-coréen a publié un bénéfice d'exploitation trimestriel estimé en baisse de 32% à 10.800 milliards de wons (7,8 milliards d'euros). Il s'agit de son premier déclin en rythme annuel en près de trois ans et un montant inférieur au consensus Refinitiv SmartEstimate de 11.800 milliards de wons. Présentant ses résultats trimestriels préliminaires, le principal fabricant mondial de puces a précisé que son chiffre d'affaires devrait avoir progressé de 3% sur un an, à 76.000 MdsW.

Le groupe américain a lui fait état de revenus trimestriels de 5,6 milliards de dollars environ (+29%), très éloignés de la guidance antérieure qui se situait à 6,7 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars. AMD évoque des livraisons de processeurs réduites du fait d'un marché PC plus faible qu'attendu et de la correction importante des stocks. La marge brute trimestrielle est anticipée quant à elle à environ 42%, alors que la marge brute non-GAAP devrait se situer à 50% - contre 54% auparavant estimé.

Ces chiffres font suite aux sombres commentaires précédents de Micron Technologies ou de Kioxia qui réduisent considérablement leurs dépenses et leur production dans le but de stabiliser la chute des prix. "Il semble que la demande finale se soit considérablement détériorée ces dernières semaines et que les clients finaux semblent épuiser agressivement leurs stocks", affirme à 'Bloomberg' Stacy Rasgon chez Bernstein. La réduction des revenus des clients d'AMD "est de l'aveu général un peu vertigineuse".

La baisse des coûts est devenue la nouvelle norme dans l'industrie technologique, et les entreprises qui ont accumulé des puces pendant la pandémie choisissent désormais d'annuler ou de reporter les commandes et d'exploiter leurs stocks. Le secteur des semi-conducteurs est également aux prises avec les restrictions à l'exportation du gouvernement américain, qui intensifie la pression sur ses alliés pour empêcher l'expédition de puces de pointe à une liste croissante d'entreprises chinoises. Cela entrave les activités des fabricants de puces, d'AMD à Nvidia, sur le plus grand marché mondial des semi-conducteurs.

"Ce cycle baissier n'est pas simplement motivé par la dynamique typique de l'offre et de la demande. C'est différent des cycles précédents en raison des risques géopolitiques ", estime Heo Pil-Seok, directeur général de Midas International Asset Management à Séoul. " Les contrôles des exportations du gouvernement américain limiteraient davantage les ventes des entreprises informatiques en Chine et une grande partie de la demande de puces serait affaiblie. Si AMD, Nvidia ne peuvent pas vendre leurs puces en Chine, les revenus des fabricants de mémoires se détérioreront davantage".

"Aucune fête ne dure éternellement", ajoute S.Rasgon. " C'est une industrie cyclique. Il y a eu quelques années de très, très forte croissance qui ont poussé les entreprises à monter en puissance. Vous créez une offre pour la demande qui s'avère ne pas être aussi réelle que vous le pensiez".