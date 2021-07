Semaine de l'éco-mobilité : franc succès pour SPIE CityNetworks

Semaine de l'éco-mobilité : franc succès pour SPIE CityNetworks









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE CityNetworks, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a organisé du 21 au 25 juin 2021 une semaine entièrement consacrée à l'eco-mobilité. Une première destinée à éveiller les consciences et qui a permis de réduire de 7 tonnes les émissions de CO2.

Dans la continuité des engagements pris par SPIE en matière de lutte contre le réchauffement climatique, SPIE CityNetworks, filiale de SPIE France dédiée aux réseaux d'énergie & numériques, aux services à la Cité, au Transport et à la Mobilité, a organisé sa première Semaine de l'éco-mobilité du 21 au 25 juin. Près de 600 collaborateurs y ont pris part pour contribuer à la diminution de la pollution de l'air et la préservation des ressources en énergie. Transports en commun, covoiturage, voiture électrique, moyen individuel alliant activité sportive, ou télétravail s'offraient aux collaborateurs pour être acteurs de cette action concrète en faveur de l'environnement et de la santé.

La voiture électrique et le covoiturage à l'honneur

Plusieurs initiatives ont été proposées. Les collaborateurs de SPIE CityNetworks ont été invités à mesurer très concrètement la diminution de leur empreinte carbone tout au long de la semaine. En partenariat avec Stellantis, Renault, Loxam et CIMME Sodimat, des véhicules électriques d'essai (véhicules légers, fourgons, mini-pelles...) ont aussi été mis à leur disposition, selon un système de roulement pour qu'un maximum de salariés puissent en utiliser, sur les sites de Cergy (95), Geispolsheim (67), Saint-Apollinaire (21), Saint-Herblain (44), Saint-Priest, Feyzin, Vénissieux (69) et Toulouse (31).

Le recours au covoiturage pour des déplacements a été encouragé à travers la mise en place d'une plateforme participative.

Enfin, les salariés ont été incités à utiliser une application pour compter leurs pas afin de démontrer l'impact bénéfique de la marche à pied sur l'empreinte écologique individuelle.

Cette première Semaine de l'éco-mobilité a été une réussite et a permis d'économiser près de 2.500 litres de carburant et d'éviter de parcourir 43.479 kilomètres en voiture thermique.

"Cette première édition confirme l'implication des collaborateurs de SPIE pour les enjeux environnementaux et conforte la filiale dans sa démarche. Les différents ateliers organisés contribueront à la généralisation des pratiques éco-responsables pour les trajets professionnels", commente Sharesh Brisson, responsable Qualité Filiale chez SPIE CityNetworks.