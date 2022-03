Semaine bien verte pour les producteurs d'énergie verte

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices sur le brut cette semaine n'ont pas empêché les opérateurs de continuer à se ruer sur les producteurs d'énergies renouvelables. Preuve en est, McPhy (+35%), Albioma (+18%), Neoen (+14,5%) figurent parmi les dix plus fortes progressions de la semaine sur le SBF120 à Paris. On notera également la présence d'EDF (+18%), bien aidé par les nouvelles rumeurs de nationalisation, ou encore des groupes parapétroliers CGG (+26,9%) et Vallourec (+14%) ainsi que de Rubis (+17,8%), désormais bien présent dans l'énergie 'verte' après le rachat fin 2021 de Photosol et la prise de participation dans HDF Energie, qui s'est lui-même envolé de 18% cette semaine.