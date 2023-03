Selon la dirigeante de Citigroup, les applications mobiles et les réseaux sociaux ont accéléré la chute de SVB

(Boursier.com) — Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, s'est exprimée, interrogée lors d'un événement de l'Economic Club of Washington avec David Rubenstein, cofondateur du Carlyle Group, à propos de l'effondrement récent et éclair de la Silicon Valley Bank. "Cela change complètement la donne par rapport à ce que nous avons vu auparavant", a jugé Fraser hier. "Il y a eu quelques tweets, puis cette chose est descendue beaucoup plus rapidement que cela ne s'est produit dans l'histoire. Et franchement, je pense que les régulateurs ont fait du bon travail en réagissant très rapidement car normalement, vous avez besoin de plus de temps pour répondre à cela", a résumé la dirigeante, évoquant donc les applications mobiles, permettant en quelques clics de retirer et transférer des millions de dollars, et les réseaux sociaux, susceptibles d'accentuer ou d'accélérer les 'bank runs'.

En quelques jours, la SVB et Signature Bank se sont ainsi effondrées aux États-Unis, suivies par Credit Suisse. First Republic, banque régionale américaine, a été également extrêmement fragilisée par des retraits massifs, poussant le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, à organiser un sauvetage en injectant 30 milliards de dépôts avec une dizaine d'autres grandes banques, dont Citigroup. Les firmes de Wall Street et les autorités américaines tentent encore de trouver une solution sur ce dossier, la banque californienne de San Francisco évaluant de son côté ses options. Fraser a précisé que Citigroup n'était pas intéressé par une offre sur First Republic. Elle a aussi estimé à propos du Credit Suisse, que sa cession n'était qu'une question de temps...