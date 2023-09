Selectirente une nouvelle fois récompensée d'un EPRA BPR Gold Award pour la qualité de sa communication financière

(Boursier.com) — Seule foncière cotée à Paris spécialisée dans les murs de commerces de proximité, SELECTIRENTE annonce s'être vu décerner un nouveau BPR Gold Award par l'EPRA (European Public Real Estate Association), aux côtés d'autres sociétés cotées européennes de premier plan. C'est la deuxième année consécutive que la Société est récompensée par ce trophée.

Ce trophée BPR Gold, le plus haut niveau de distinction établi par l'EPRA, dont SELECTIRENTE est membre depuis début 2021, consacre l'excellence des pratiques instaurées par la Société en matière d'information financière et extra-financière. Il témoigne également de la qualité de sa communication auprès des investisseurs et actionnaires, répondant aux exigences les plus élevées en matière de transparence financière.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir à nouveau obtenu ce Gold Award, qui atteste de la profondeur de notre démarche de communication, empreinte de transparence et de clarté. Nos engagements envers nos actionnaires et nos parties prenantes sont aussi reconnus à travers cette récompense".

Calendrier financier 2023

02/11/2023 : Chiffre d'affaires et activité du 3e trimestre 2023.