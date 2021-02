Selectirente : transformation en société en commandite par actions

Selectirente : transformation en société en commandite par actions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Selectirente s'est tenue le 3 février 2021, à 14 heures au siège social de SELECTIRENTE, 303, square des Champs Elysées - 91026 Evry-Courcouronnes sous la présidence de Monsieur Pierre Vaquier, Président du Conseil de surveillance de la société sous sa forme anonyme. Les actionnaires se sont largement mobilisés pour cette Assemblée générale, le quorum ayant dépassé les 93,06%.

L'ensemble des résolutions proposées à titre ordinaire ainsi qu'à titre extraordinaire a été adopté à une large majorité, ce qui a permis la transformation de SELECTIRENTE de société anonyme en société en commandite par actions et permettra à la Société de poursuivre son programme de développement et de création de valeur.

Selectirente remercie ses actionnaires pour leur mobilisation et leur confiance.