Selectirente : transformation de la structure juridique et OPR à 87,30 euros l'action

(Boursier.com) — Selectirente envisage sa réorganisation pour devenir une foncière européenne de référence dans les commerces de proximité en centre-ville. Dans un contexte économique volatil, cette évolution vise à lui permette d'atteindre ses objectifs de croissance ambitieux tout en lui offrant la flexibilité nécessaire pour adapter sa stratégie. Le Conseil de surveillance de Selectirente a ainsi adopté, lors de sa réunion du 9 décembre 2020, un projet d'évolution de la forme juridique de la société, en vue de passer du statut de société anonyme à celui de société en commandite par actions.

Cette transformation, qui constitue une étape majeure dans la poursuite du développement de la Société, permettra :

- d'en faire une société à activité commerciale de plein exercice à l'image de toutes ses consoeurs, sortant à cette occasion du statut de fonds d'investissement alternatif (FIA) ;

- de doter Selectirente d'une direction managériale propre lui permettant de poursuivre le déploiement de sa stratégie de croissance de manière volontaire ;

- de définir des conditions de rémunération de la gérance conformes aux standards de son industrie ;

- de favoriser le développement de la société, y compris à l'international.

Une commandite par actions menée par un gérant

A l'issue de sa transformation en société en commandite par actions, Selectirente sera dirigée par un gérant, Selectirente Gestion SAS, par ailleurs unique associé commandité. Le capital de Selectirente Gestion sera détenu en totalité par Sofidy,

Sofidy, filiale à 100% de Tikehau Capital, sera par ailleurs associé commanditaire de Selectirente, de même que Tikehau Capital, GSA Immobilier, Sofidiane, Makemo Capital, AF&Co, Antoine Flamarion et Christian Flamarion (Concertistes).

A compter de la transformation, il sera mis fin à la convention de délégation de gestion existant entre Selectirente et Sofidy, aux termes de laquelle Selectirente a confié à Sofidy la préparation et l'exécution des programmes d'investissement, de financement et d'arbitrages décidés par Selectirente, de même que sa gestion administrative et immobilière. Il est prévu, à compter de la transformation, la mise en place d'une convention de prestation de conseils et d'assistance entre Selectirente Gestion et Sofidy, notamment en matière d'investissement, de mise en oeuvre de mesures de valorisation du patrimoine et de gestion immobilière. Le coût de ces prestations de services sera supporté par Selectirente Gestion.

Au résultat de la transformation, la structure de rémunération sera modernisée et mise en conformité avec les standards de son industrie.

Selectirente conservera un Conseil de surveillance, dont les membres seraient identiques au Conseil de surveillance. Pierre Vaquier demeurerait le Président.

La mise en oeuvre de la transformation requiert l'accord des actionnaires de Selectirente, qui seront à cette fin convoqués à une assemblée générale devant se tenir courant février 2021.

OPR à 87,30 euros l'action

En outre, en raison du changement de forme juridique de Selectirente en société en commandite par actions, les actionnaires minoritaires auront la faculté de vendre leurs titres dans le cadre d'une offre publique de retrait (OPR). Cette offre sera initiée par Sofidy, qui contrôle de concert Selectirente.

Le prix envisagé de l'OPR est de 87,30 euros par action Selectirente (dividende attaché), ce qui représente une prime de 9,8% par rapport au cours de clôture de l'action le 8 décembre 2020.

Le Conseil de surveillance rendra public son avis motivé sur l'OPR qui sera établi au vu d'un rapport sur le caractère équitable du prix d'un point de vue financier.

L'OPR porte sur la totalité des actions de Selectirente autres que celles déjà détenues par Sofidy, celles auto-détenues par Selectirente et celles qui font l'objet d'engagements de non-apport souscrits par des actionnaires institutionnels.

L'OPR ne sera pas suivie de retrait obligatoire, ni d'une radiation des actions d'Euronext Paris

Offre au prix le plus haut de l'ANR

Dans le contexte de l'OPR, Selectirente a réalisé des travaux d'atterrissage de son actif net réévalué de fin d'année. La valeur d'expertise du patrimoine immobilier de Selectirente progresserait d'environ +0,1% à périmètre constant depuis le 30 juin 2020, et diminuerait d'environ -1,3% à périmètre constant depuis le 31 décembre 2019.

Selectirente estime que son ANR Net Disposal Value établi selon les normes Epra au 31 décembre 2020 devrait s'établir dans une fourchette comprise entre 86,5 euros et 87,3 euros par action, en progression par rapport au 30 juin 2020.

Cette transformation est une étape clé dans l'évolution et l'essor futur de Selectirente. Elle a vocation à servir les objectifs de développement ambitieux de la société tout en assurant une stabilité managériale. Elle permettra à la Société d'adapter de manière agile sa stratégie et ainsi de saisir de nouveaux relais de croissance, en France comme à l'international , déclare Pierre Vaquier à cette occasion.

L'action Selectirente est sur un dernier cours coté de 79,5 euros l'action.