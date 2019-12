Selectirente : succès de son augmentation de capital

(Boursier.com) — Selectirente, foncière spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de centre-ville, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité à titre irréductible des actionnaires existants, d'un montant final de 217 millions d'euros après exercice intégral de la clause d'extension.

Le produit net de l'Augmentation de Capital permettra ainsi :

-dans un premier temps, de rembourser par anticipation un crédit corporate de 25 ME mis en place en octobre 2019 pour une durée de 12 mois à l'occasion des récentes acquisitions à Bordeaux et Paris ; et

-pour le solde, de doter la Société de moyens financiers en vue de l'acquisition directe ou indirecte de nouveaux actifs immobiliers principalement de commerce dans le cadre de la stratégie mise en place, tout en conservant un ratio loan-to-value "corporate" autour de 40%.

L'Augmentation de Capital permet également à la Société d'élargir sa base actionnariale et, le cas échéant, d'améliorer la liquidité du titre.

L'Augmentation de Capital, d'un montant total, prime d'émission incluse de 217 millions d'euros est réalisée par émission de 2.500.000 actions nouvelles, représentant 150% du capital existant de Selectirente.

Dans le cadre du délai de priorité clos le 12 décembre 2019, les actionnaires de la Société ont souscrit un total de 1.342.342 actions nouvelles, soit 53,7% du montant total de l'Augmentation de Capital.

Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité, soit un total de 1.157.658 actions nouvelles ont fait l'objet d'une offre globale, comprenant une offre au public en France, close le 12 décembre 2019 et un placement institutionnel auprès d'investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017) clos ce jour. 2.567 actions nouvelles ont été allouées dans le cadre de l'offre au public représentant 0,1% du montant total de l'Augmentation de Capital et 1.155.091 actions nouvelles ont été allouées dans le cadre du placement institutionnel représentant 46,2% du montant total de l'Augmentation de Capital.