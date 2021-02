Selectirente, : Sofidy annonce que 2,64% du capital et des droits de vote ont été apportées à l'offre

(Boursier.com) — A la suite de la publication ce jour du résultat de l'offre publique de retrait sur les actions Selectirente par l'Autorité des marchés financiers (AMF), Sofidy annonce que 110.163 actions, représentant 2,64% du capital et des droits de vote de Selectirente, ont été apportées à l'Offre.

A l'issue de l'Offre, Sofidy détient 636.661 actions Selectirente représentant 15,26% du capital et des droits de vote de cette société, et, de concert2, 2.282.256 actions Selectirente représentant 54,69 % du capital et des droits de vote de cette société.

Cette offre publique de retrait s'inscrivait dans le cadre de la réorganisation de Selectirente annoncée le 9 décembre 2020 pour devenir une foncière européenne de référence dans les commerces de proximité en centre-ville. L'Offre était ouverte du 8 février 2021 au 19 février 2021 inclus et permettait aux actionnaires de Selectirente d'apporter leurs actions à Sofidy au prix unitaire de 87,30 euros (dividende attaché) par action.