Selectirente : résilience de la valorisation du patrimoine

(Boursier.com) — L 'activité et les résultats du 1er semestre 2023 ressortent fermes chez Selectirente avec une résilience de la valorisation du patrimoine. Le Résultat récurrent EPRA est à 10,9 ME, soit 2,61 euros/action, en progression de +20%.

Le Cash flow net courant ressort à 10,8 ME, soit 2,60 euros/action, en progression de +13%. Le Résultat net IFRS est de 5 ME, soit 1,20 euros/action.

Performances opérationnelles

Les Loyers sont en progression de 17% par rapport au 1er semestre 2022 (+2,9% à périmètre constant). Le Taux d'occupation financier moyen sur les douze derniers mois est en amélioration à 96,2%. Le taux de recouvrement des loyers du 1er semestre 2023 est de 93,2% au 30 juin 2023 (contre 91,3%

au 30 juin 2022).

Patrimoine et valorisation

9 actifs ont été cédés pour un prix de vente de 6,9 ME, générant une plus-value distribuable de 1 ME.

Valorisation du patrimoine : 592 ME fin juin 2023 (contre 604 ME fin 2022);

59% des actifs situés dans Paris intra-muros et 12% en région parisienne;

Valeurs d'expertise au 30 juin 2023 : -0,4% à périmètre constant depuis le 31 décembre 2022;

ANR NDV en normes EPRA : 90,59 euros/action (contre 93,11 euros/action au 31 décembre 2022).

Structure financière

Le Ratio d'endettement LTV EPRA est à 39,8 %, le coût moyen de la dette à 2% et la maturité moyenne est de 4,1 années avec une duration moyenne de 3,5 années.

Trésorerie : 9,9 ME à la fin juin 2023.

Financements bancaires non tirés : 55 ME.

Lors de l'Assemblée Générale du 2 juin 2023, les actionnaires ont approuvé la proposition de dividende de 3,80 euros / action (+5,6% par rapport à celui versé en 2022) et le versement a été réalisé en date du 15 juin 2023.