Selectirente : quels engagements RSE ?

(Boursier.com) — La foncière Selectirente publie ses engagements en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise et détaille les objectifs qu'elle s'est fixés dans ce domaine.

Ainsi, les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sont intégrés dans la politique de gestion de la société, de la sélection des actifs à leur valorisation sur le long terme, ainsi que dans leur suivi au quotidien. A travers son activité, Selectirente se met au service des populations citadines et urbaines, favorisant le dynamisme économique des centres-villes à travers le développement de commerces de proximité opérant dans différents secteurs (beauté, santé, loisir, alimentation, équipement de la maison et des personnes, restauration, services...).

Afin de continuer à oeuvrer en ce sens, la société s'engage à :

- Maintenir la part de commerces de proximité au-delà de 80% du nombre total des actifs qu'elle détient ;

- Maintenir à plus de 95% du patrimoine global la part du nombre d'actifs situés à moins de 500 mètres d'une station de transports en commun, d'un accès aux mobilités douces et/ou de bornes de recharge de véhicules électriques.

Avec un patrimoine majoritairement situé en centre-ville, la société limite ainsi les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des visiteurs de ses commerces.

Dans cette logique d'enjeux écologiques dans leur globalité, Selectirente réalise un bilan carbone annuel de ses actifs, ce qui lui permet d'établir un plan de réduction des émissions de C02, opère un suivi des consommations énergétiques de ses actifs et coopère avec ses locataires pour optimiser la gestion du tri des déchets et de la consommation d'eau, afin de mettre en place des plans d'actions adaptés.

Plus largement, la société s'engage à impliquer l'ensemble des parties prenantes dans sa démarche, tout au long du cycle de la vie de ses actifs, à travers par exemple l'ajout d'une annexe environnementale à la totalité des nouveaux baux signés et la fourniture d'un éco-guide à chacun de ses locataires.