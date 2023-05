Selectirente propose un dividende de 3,80 euros par action au titre de l'exercice 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires trimestriel de SELECTIRENTE ressort à 7,6 ME au 31 mars 2023, en hausse de +14,1% par rapport à la même période l'année dernière. Parallèlement, les loyers seuls ont continué à progresser de +20% (par rapport au 1er trimestre 2022), grâce notamment aux acquisitions réalisées en 2022. A périmètre constant, ils augmentent de +3,9% comparativement aux loyers du premier trimestre 2022.

Depuis le début de l'année, les actions menées en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions de baux avec déspécialisation) ont permis de faire progresser de +10,1% les loyers annuels de 15 commerces à 822 KE, contre 747 KE précédemment.

Le taux d'occupation financier moyen (sur les douze derniers mois) reste élevé et augmente à 96,2%, contre 96% sur l'année 2022. Au titre du seul 1er trimestre 2023, le taux d'occupation financier s'élève à 95,9%.

Investissement et arbitrages

Prudente et sélective à l'acquisition, la société n'a pas réalisé d'investissement au premier trimestre 2023 mais a poursuivi le recentrage stratégique de son portefeuille en cédant trois commerces situés à Menton (06), Brest (29) et Pavillons-sous-Bois (93) pour un prix total net vendeur de 4,5 ME, générant une plus-value distribuable de 1 ME.

SELECTIRENTE a également signé au cours de ce premier trimestre quatre promesses de vente pour un prix net vendeur de 1 ME.

En concertation avec le Conseil de Surveillance, la Société confirme qu'un dividende de 3,80 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de plus de 5% par rapport à l'exercice 2021, sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale. Sous réserve de l'approbation par cette Assemblée Générale, ce dividende sera mis en paiement le 15 juin 2023. Pour rappel, seuls les détenteurs d'actions à la date de détachement (2 jours ouvrés avant la date de paiement), c'est-à-dire le 13 juin 2023, auront droit au versement de ce dividende.

L'Assemblée Générale de SELECTIRENTE se tiendra le 2 juin 2023 à 11h au siège social, 303 Square des Champs Elysées à Evry-Courcouronnes.

Fait marquant du trimestre

SELECTIRENTE a dévoilé le 25 janvier 2023 ses Engagements de développement durable et a détaillé ses objectifs sur les trois piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce document engageant constitue la pierre angulaire de sa gestion responsable et durable et concerne toutes ses parties prenantes. Des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sont ainsi intégrés dans la politique d'investissement et de gestion de la Société, de la sélection des actifs à leur valorisation sur le long terme, ainsi que dans leur suivi au quotidien.

Grâce à son activité, SELECTIRENTE se met au service des populations citadines et urbaines, favorisant le dynamisme économique des centres-villes à travers son impact sur le développement de commerces de proximité opérant dans des secteurs d'activité très diversifiés (alimentation, équipement de la maison et de la personne, restauration, beauté, santé, loisirs, services...). Avec un patrimoine majoritairement situé au coeur des villes, la Société limite les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des visiteurs de ses commerces.

Calendrier financier 2023 :

02/06/2023 : Assemblé Générale Annuelle

26/07/2023 : Activité et résultats semestriels 2023.