Selectirente : note d'information déposée relative à l'OPR visant l'intégralité des actions à 87,30 euros

(Boursier.com) — La société de gestion d'actifs SOFIDY, filiale de Tikehau Capital, a déposé ce jour un projet de note d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de la réorganisation et du développement européen de Selectirente.

Ce projet de note d'information est relatif à l'offre publique de retrait, requise réglementairement et visant l'intégralité des actions pour un prix unitaire de 87,30 euros par action (dividende attaché).

Cette offre publique de retrait s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de SELECTIRENTE annoncée le 9 décembre 2020 pour devenir une foncière européenne de référence dans les commerces de proximité en centre-ville. Pour ce faire, la Société a adopté un projet d'évolution de sa forme juridique de société anonyme à société en commandite par actions. Ce projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires de SELECTIRENTE prévue le 3 février 2021.

Le projet de note d'information de SOFIDY est notamment consultable sur les sites internet de SOFIDY et de l'AMF. L'offre publique de retrait, ainsi que le projet de note d'information, restent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et règlementaires applicables. Conformément à l'article 231-16 du règlement général de l'AMF, les principaux éléments du projet de note d'information de Sofidy, et ses modalités de mise à disposition, figurent ci-dessous, dans la partie "Principaux éléments du projet de note d'information de Sofidy".