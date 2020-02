Selectirente : nette hausse des résultats 2019

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Selectirente dévoile des résultats 2019 en forte progression. La foncière spécialisée dans l'investissement et la gestion de murs de commerce a enregistré l'an passé un bénéfice net de 8,775 ME (+109,4%) à la faveur notamment des arbitrages de l'exercice générant une forte plus-value de 3,124 ME en résultat, et en particulier de la cession en septembre 2019 d'un magasin de périphérie situé à Alfortville (94) pour un montant de 6,7 ME.

La bonne maîtrise des charges immobilières et d'exploitation, les actions engagées pour réduire le coût de l'endettement dans un contexte de taux d'intérêt toujours favorable, ainsi que l'effet de la conversion de 130.842 OCEANE sur l'exercice 2019 permettent d'afficher un résultat courant après impôt de 6,125 ME, en progression de 33,8%. Le cashflow courant progresse quant à lui de 23,1% à 10,333 ME pour des revenus locatifs bruts de 15,7 ME, en hausse de 9,5%.

Après retraitement de l'effet dilutif des OCEANE et prise en compte des actions émises dans le cadre l'augmentation de capital, le cashflow courant par action progresse de 13,1% par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 5,88 euros et le résultat net par action augmente de 76,4% pour s'établir à 4,75 euros.

L'actif net réévalué par action triple net en normes EPRA ressort à 89,52 euros contre 88,81 euros fin 2018, soit une légère hausse de +0,8% à apprécier notamment en considérant l'augmentation de capital de 217 ME réalisée en décembre 2019 sur la base d'un prix d'émission de 86,80 euros par action.

Selectirente proposera à la prochaine Assemblée Générale un dividende au titre de l'exercice 2019 s'élevant à 3,50 euros par action, en hausse de +1,4% par rapport à celui de l'an passé (3,45 euros).

L'augmentation de capital de 217 ME réalisée avec succès en décembre 2019 permet à la Société d'envisager un programme d'investissement ambitieux dans le cadre de la stratégie mise en place visant à titre principal l'immobilier commercial de qualité en centre-ville, accompagné à titre complémentaire, d'une stratégie plus opportuniste et créatrice de valeur centrée sur le phénomène de métropolisation, tout en conservant un ratio loan-to-value " corporate" autour de 40%.

A ce titre, depuis le 1er janvier 2020, la Société a d'ores et déjà réalisé l'acquisition des murs de deux boutiques bien situées à Paris rue du Faubourg du Temple (10e) et rue de la Coutellerie (4e) pour un montant total de 5,6 ME. Elle est en outre engagée dans des acquisitions nouvelles (offres fermes ou promesses) principalement à Paris et Lyon pour un montant total d'environ 57 ME. La Société étudie par ailleurs d'autres opportunités d'investissement.