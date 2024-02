Selectirente : léger retrait du résultat net

(Boursier.com) — Selectirente affiche à nouveau sa résilience en enregistrant, d'une part, un taux d'occupation financier moyen toujours élevé à 95,6% sur les 12 derniers mois et, d'autre part, une baisse limitée en 2023 des valeurs d'expertise hors droit de son patrimoine à -1% à périmètre constant.

Les revenus locatifs bruts de Selectirente ressortent à 30,6 millions d'euros en 2023, en hausse de +8% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre constant, les loyers seuls progressent de près de +2,2%, effet compensé, à la hausse, de l'indexation des loyers (+3,4%), des relocations et des renouvellements de baux (+3%) et, à la baisse, de la vacance (-2,4%), des procédures collectives (liquidations judiciaires) et des cessions de fonds de commerce (-1,8%).

Le taux d'occupation financier reste élevé à 95,6% en moyenne sur l'année 2023 (96% en 2022) et 94,8% au titre du 4e trimestre 2023. Cette légère baisse s'explique essentiellement par les défaillances de certains locataires indépendants fragiles. A ce titre, sur les 20 actifs laissés vacants suite à des liquidations judiciaires en 2023, Selectirente a déjà reloué 4 à date, avec une augmentation du loyer annuel de +37% par rapport au loyer précédent.

Le résultat net IFRS est en léger retrait de -2% à 13,2 ME (13,4 ME en 2022), effet compensé 1) de l'amélioration des revenus locatifs nets 2) de l'augmentation des charges financières liées à celle des encours moyens de financement, 3) de la baisse, de -1% à périmètre constant, des valeurs d'expertise des immeubles de placement (immobilier direct), et 4) d'une provision de 0,7 ME liée à un litige en cours.

L'Epra Earnings, également appelé résultat net récurrent IFRS, retraité des variations de la valeur des immeubles de placement et de celle des actifs financiers ainsi que des charges non récurrentes, est en progression de +14,2% par rapport à celui de l'année dernière et s'établit à 22,3 ME (5,35 euros/action vs 4,68 euros / action en 2022). Ce résultat témoigne de la bonne résilience des revenus locatifs de la société grâce à la gestion robuste du patrimoine de Selectirente ainsi que de la maîtrise de ses coûts.

Cotation...

Structure financière

Au 31 décembre 2023, Selectirente n'a renouvelé que 65 ME des 95 ME de la ligne de financement RCF (Revolving Credit Facility), sur un montant d'encours total de 140 ME, remboursant ainsi 30 ME de cette dette RCF au cours de l'année 2023. Ce remboursement intervient dans le cadre de l'allègement de la dette de la Société.

Ainsi, le financement bancaire de Selectirente ressort globalement à 220 ME à fin 2023 (254 ME à fin 2022) et se caractérise par : 25% de dettes hypothécaires à taux fixe et 75% de dettes corporate à taux variable entièrement couvertes ; un ratio LTV EPRA de 36,9% ; un coût moyen annuel de la dette à 1,93% ; une maturité moyenne de 3,8 années et une duration moyenne de 3,2 années ; une part de dette à taux fixe et/ou à taux variable couverte à 100% jusqu'à l'extinction de la dette corporate en 2027.

Dividende

Compte tenu des réalisations de l'exercice, le Conseil de Surveillance de Selectirente proposera à la prochaine Assemblée générale du 31 mai 2024, un dividende au titre de l'exercice 2023 s'élevant à 4 euros par action, en hausse de +5,2% par rapport à celui de l'an passé (3,80 euros).

Perspectives 2024

Si les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques vont probablement continuer à impacter l'activité économique et les marchés financiers, Selectirente entend 1) poursuivre sa politique d'arbitrage dans le cadre du recentrage stratégique de son patrimoine, 2) maîtriser son niveau d'endettement autour de 40% maximum et 3) saisir les opportunités pour accélérer son développement dans un environnement qui pourrait s'améliorer dans les prochains mois.

Selectirente s'appliquera à maintenir une activité locative soutenue, en identifiant les opportunités de création de valeur sur le long terme et en générant régulièrement des plus-values de cession, tout en accordant une importance grandissante aux aspects durables de ses investissements.