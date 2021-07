Selectirente : le résultat net récurrent croît de 60,6% sur un an

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Selectirente a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros. Au 30 juin, il est en hausse de +28,6% par rapport au 1er semestre 2020. Les loyers seuls progressent de +29% par rapport au 1er semestre 2020 et de +0,3% à périmètre constant. Depuis le début de l'année, et malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19, les actions menées en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions avec déspécialisation de baux) ont été actives, se traduisant par une augmentation nette (+1,6%) des loyers annuels des 29 commerces concernés à 1,44 ME (1,42 ME précédemment).

Le taux d'occupation financier reste élevé et s'établit à 94,3% sur les 12 derniers mois (95,1% en moyenne sur l'année 2020).

Selectirente affiche un résultat net récurrent après impôt de 4,96 ME au 1er semestre 2021, en hausse de +60,6% sur un an.

Le résultat net et le cash-flow courant affichent des progressions en ligne avec la bonne performance opérationnelle du portefeuille, soit des hausses respectives de +124% et +34% sur un an.

Une reprise de provisions de 1,2 ME sur les titres de participation a été enregistrée dans les comptes au 30 juin 2021, conséquence de la hausse du cours des actions de la foncière Vastned Retail NV.

Le patrimoine réévalué de Selectirente s'établit à 462 ME hors droits au 30 juin 2021 (414 ME au 31 décembre 2020), soit une hausse de +12%.

Baisse du coût de la dette

Au 30 juin 2021, le financement bancaire de Selectirente s'élève à 148,7 ME. Le ratio LTV net est de 22% au 1er semestre 2021 et un ratio LTV brut de 32,2%, contre respectivement 11,2% et 35,2% au 31 décembre 2020. Le coût moyen de la dette sur le semestre en baisse à 1,72% (1,82% en 2020). La maturité résiduelle moyenne est de près de 9 ans pour une duration de plus 6 ans. La part de dettes à taux fixe est de 93%. A taux variable, elle est de 7%.

Perspectives

Les perspectives économiques pour la seconde moitié de l'année 2021 restent incertaines au regard de l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 et notamment du rythme et de l'ampleur de la reprise économique et celle de la consommation des ménages. Comme depuis le début de cette épidémie, la société reste confiante dans la résilience de son patrimoine, tant dans la solidité des cashflows générés que dans la bonne évolution des valorisations, et compte s'appuyer sur ses fondamentaux robustes afin de traverser cette période : emplacements premium, qualité des actifs et mutualisation du risque locatif.

Compte tenu de sa structure financière, Selectirente dispose d'une bonne capacité à saisir les opportunités d'acquisition à court et moyen terme. Ainsi, à la date du 19 juillet 2021, plusieurs opérations pour un montant total de plus de 40 ME ont été sécurisées en vue d'acquérir plusieurs commerces majoritairement parisiens.