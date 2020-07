Selectirente : le résultat net progresse de 14,4% au 1er semestre 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Selectirente ressort à 8,2 millions d'euros au 1er semestre 2020, en hausse de +16,5% par rapport au 1er semestre 2019. A périmètre constant, les loyers seuls progressent de +0,1% par rapport au 1er semestre 2019.

Le taux d'occupation financier reste élevé. Il s'établit à 95,9% en moyenne sur le 1er semestre 2020 (96,7% en moyenne sur l'exercice 2019).

Selectirente affiche un résultat courant après impôt de 3,09 millions d'euros au 1er semestre 2020, en hausse de +17,8% sur un an. Cette forte progression s'explique à la fois par la hausse des revenus locatifs liée aux investissements réalisés fin 2019 et au 1er trimestre 2020 et, dans une moindre mesure, par la réduction des charges financières (effet croisé de l'augmentation de la dette de 40 ME et de la baisse du coût de financement de 55 bps par rapport au 1er semestre 2019). En outre, l'investissement de 9,2 ME en titres de participation de la foncière Vastned Retail NV a permis de percevoir 0,5 ME de dividendes en produits financiers.

A l'inverse, le ralentissement, à partir du 2e trimestre 2020, du recouvrement des loyers a pesé sur les dotations nettes aux provisions à hauteur de 0,5 ME (à comparer à 1,5 ME de loyers impayés au titre du 2ème trimestre).

Le résultat net et le cash-flow courant affichent des progressions en ligne avec la bonne performance opérationnelle du portefeuille, soit des hausses respectives de +14,4% à 2,62 ME et +32,4% sur un an, à 6,42 ME.

Compte tenu de l'augmentation de capital de 217 ME réalisée en décembre 2019, le nombre d'actions dilué (pondéré) et hors autocontrôle est passé à 4.170.190 entre fin juin 2019 et fin juin 2020, soit une augmentation de +150%. En conséquence, le résultat courant par action et le cash-flow courant par action s'établissent respectivement à 0,6 euro/action et 1,5 euro/action, soit une baisse mécanique de -57% et -48% par rapport au 1er semestre 2019.

Un ANR triple net Epra de 85,64 euros

Le patrimoine réévalué de Selectirente s'établit à 356,9 ME hors droits au 30 juin 2020 (315,4 ME au 31 décembre 2019), soit une hausse de +13,2%.

L'actif net réévalué par action triple net en normes Epra ressort à 85,64 euros au 30 juin 2020 (89,52 euros au 31 décembre 2019), soit une baisse de -4,3% principalement due au versement du dividende annuel de 3,50 euros par action (soit un impact de -3,9% sur l'ANR triple net au 30 juin 2020 par rapport à celui du 31 décembre 2019) et à la légère baisse des valeurs d'expertises.

Baisse du coût de la dette

Au 30 juin 2020, le financement bancaire de Selectirente s'élève à 129,6 ME et se caractérise par 134 lignes d'emprunts hypothécaires sans covenants financiers et un ratio LTV (dette bancaire rapportée à la valeur du patrimoine hors droits) de 36,4%, (42,5% au 31 décembre 2019).

Le coût moyen de la dette sur le semestre baisse à 1,74% (2,14% en 2019), avec une maturité résiduelle moyenne de près de 9 ans et une duration de plus 6 ans. La part de dettes à taux fixe est de 90% et à taux variable de 10%.

Perspectives

Les perspectives pour l'année 2020 restent incertaines au regard des conséquences de l'épidémie du Covid-19 et notamment du rythme et de l'ampleur de la reprise économique suite au déconfinement.

La société reste néanmoins confiante et compte s'appuyer sur ses fondamentaux robustes afin de traverser cette période : emplacements, qualité des actifs, et mutualisation du risque locatif.

Compte tenu de sa structure financière, Selectirente dispose d'une forte capacité à saisir les opportunités d'acquisition à court et moyen terme. Ainsi, à la date du 30 juin 2020, plusieurs opérations pour un montant total de 58 ME ont été sécurisées en vue d'acquérir plusieurs portefeuilles de commerces majoritairement parisiens, ainsi qu'un actif immobilier très bien placé à Paris (15ème) actuellement occupé en bureaux en rez-de-chaussée/rez-de-jardin et offrant un potentiel d'évolution locative ou de reconversion.