Selectirente : Le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à 23 ME au 30/9

(Boursier.com) — Doté d'un patrimoine de commerces de centre-ville situé à 60% dans Paris intra-muros, SELECTIRENTE maintient des performances opérationnelles robustes depuis le début de

l'année :

*Progression des loyers de +11% par rapport au 3e trimestre 2022 (+2,6% à périmètre constant);

*Un taux d'occupation financier moyen de 96% sur les douze derniers mois (stable par rapport à la même période en 2022).

Le chiffre d'affaires trimestriel de SELECTIRENTE en normes IFRS est ressorti à 23 ME au 30 septembre 2023, en hausse de 11% par rapport à la même période de l'année dernière, les loyers seuls progressant également de +11% au gré des acquisitions réalisées en 2022.

A périmètre constant, ces loyers augmentent de +2,6% par rapport à ceux des trois premiers trimestres 2022, grâce principalement à l'indexation des loyers (+3%) et aux actions menées en matière de gestion locative (+2,8%), deux facteurs qui ont compensé l'impact négatif résultant d'une légère hausse du taux de vacance (-1,6%) et des impayés sur quelques locataires en procédure collective (-1,6%).

Depuis le début de l'année, les actions menées en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions de baux avec déspécialisation) ont permis de faire progresser de 135 KE (+8%) les loyers annuels de 36 commerces à 1.876 KE (plus de 6% du total des loyers).

Le taux d'occupation financier moyen (sur les douze derniers mois) reste élevé et ressort à 96%, identique à celui de l'année 2022. Au titre du seul 3e trimestre 2023, le taux d'occupation financier s'établit à 95,3%.

Prudente et sélective à l'acquisition, SELECTIRENTE a réalisé, le 13 octobre, l'acquisition d'un portefeuille de 3 commerces très bien situés à Paris, Rue de Grenelle et Avenue de la Motte Picquet (7e) et Rue Brochant (17e), pour un prix de revient global de 2,1 ME.

En parallèle, la société a poursuivi au 3e trimestre 2023 le recentrage stratégique de son portefeuille en cédant 7 commerces situés à Brest (29), Le Raincy (93), Nanterre (92), 2 à Corbeil-Essonnes (91) et 2 à Manosque (04) pour un prix total net vendeur de 4,6 ME, générant une plus-value distribuable de 2,5 ME.

Depuis le début de l'année, SELECTIRENTE a ainsi signé 16 ventes au total, pour un montant global de 11,5 ME et une plus-value comptable de 3,5 ME.

Au 30 septembre 2023, la société était également engagée dans la cession de 6 actifs situés à Creil (60), Argenteuil (95), La Tour du Pin (38), Versailles (78), Les Ulis (91) et Fontenay-sous-Bois (94) pour un prix net vendeur total de 5,9 ME qui sera à nouveau générateur de plus-values nettes comptables.

Depuis le 1er octobre 2023, SELECTIRENTE a signé les actes authentiques de vente des actifs situés à Creil (60) et de La Tour du Pin (38) pour un prix net vendeur total de 2 ME. La société s'est également engagée dans la cession d'un portefeuille de 3 actifs supplémentaires situés à Saint-Brice sous-Forêt (95), Quetigny (21) et Portet-sur-Garonne (31), pour un prix net vendeur global de 4,5 ME.

Au total, SELECTIRENTE a signé, à date, la vente de 18 actifs pour un montant de 13,6 ME et est engagée dans la cession de 7 actifs pour un prix de vente de 8,4 ME.

Perspectives

Malgré le contexte macroéconomique et géopolitique, qui va probablement continuer à impacter l'activité économique dans les prochains mois et à peser sur les marchés financiers et immobiliers, SELECTIRENTE entend 1) poursuivre sa politique d'arbitrage visant au recentrage stratégique de son patrimoine, 2) continuer son programme de remboursement du RCF (Revolving Credit Facility) afin de maîtriser son niveau d'endettement à 40% maximum et 3) saisir les opportunités qui pourraient se présenter dans l'environnement de marché actuel.

La société, qui s'attache à créer de la valeur sur le long terme, maintiendra une gestion locative dynamique et responsable, tout en renforçant sa présence dans les grandes métropoles françaises, à Paris et en région parisienne.