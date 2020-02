Selectirente : le chiffre d'affaires ressort à 15,7 ME sur l'exercice 2019

Selectirente : le chiffre d'affaires ressort à 15,7 ME sur l'exercice 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Selectirente ressort à 15,7 ME sur l'exercice 2019, soit une hausse de +9,5% par rapport à l'exercice précédent et de +7,8% par rapport à l'exercice précédent sur une base retraitée. A périmètre constant, les loyers seuls progressent de +2,8% par rapport à l'exercice précédent sur une base retraitée.

Au 31 décembre 2019, les actions menées en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions avec déspécialisation de baux) depuis le début de l'exercice ont concerné trente locaux commerciaux. Elles se sont traduites par une augmentation de +1,8% des loyers annuels des commerces concernés passant à 1.309 KE, contre 1.286 KE précédemment.

La Société a en outre reçu 70 KE d'indemnités de déspécialisation suite à la cession de deux baux avec changement d'activité des locataires.

Une année efficace sur les ventes d'actifs non stratégiques

Le montant total des arbitrages de l'exercice s'élève à 6.926 KE générant une plus-value distribuable totale de 3.130 KE comptabilisée en résultat de l'exercice. Ces ventes ont été portées principalement par la cession en septembre 2019 d'un magasin de périphérie situé à Alfortville (94) pour un montant de 6.700 KE.

Le patrimoine immobilier détenu en direct est constitué à 83% de commerces de centre-ville et situé à 54% dans Paris intra-muros.

Le patrimoine immobilier direct est constitué de 382 murs de commerces et un ensemble immobilier mixte (commerce et bureaux) à Bordeaux (33), s'élève à 305 ME (hors droits). Il est principalement constitué de commerces de centre-ville à Paris et en région parisienne.