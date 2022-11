Selectirente : le chiffre d'affaires croît de 28% à 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Selectirente ressort à 20,72 millions d'euros au 30 septembre, en hausse de +28,1% par rapport à la même période du dernier exercice.

Les loyers seuls progressent de +28,5% par rapport à la même période en 2021, notamment en raison des acquisitions réalisées en 2021 et sur les deux premiers trimestres de 2022.

A périmètre constant, les loyers augmentent de +3,8% par rapport aux loyers des 3 premiers trimestres de 2021.

Le taux d'occupation financier reste élevé et en progression à 96% en moyenne sur les 12 derniers mois (en moyenne de 95,1% sur l'année 2021). Au titre du seul 3e trimestre 2022, le taux d'occupation financier s'élève à 96,3%. En outre, le taux de vacance en normes EPRA au 3e trimestre 2022 ressort à près de 1,8%.

Perspectives

Au cours du 3e trimestre, la société a poursuivi sa stratégie de recentrage de son portefeuille et a cédé dans cette optique 5 actifs.

Depuis le 1er octobre 2022, Sélectirente a cédé les commerces de Vannes (56) et de Namur (Belgique) pour un prix de vente global de 4,2 ME. La société est également engagée sur des cessions d'actifs à Lille (59) et Corbeille-Essonne (91) pour un montant total de 0,9 ME.

Malgré les perturbations macroéconomiques et géopolitiques qui vont probablement continuer à impacter l'activité économique dans les prochains mois et donc peser sur les inquiétudes des marchés financiers, la société, qui s'attache à créer de la valeur sur le long terme, maintiendra une gestion locative dynamique et responsable, tout en renforçant sa présence dans les grandes métropoles françaises, à Paris et en région parisienne.