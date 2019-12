Selectirente : indications sur le tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 décembre 2019 par l'AMF, le concert composé de Mme Blandine Labouret, M. Philippe Labouret et de la société Presbourg Kleber Immobilier qu'il contrôle a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 16 décembre 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Selectirente, et détenir 85.231 actions Selectirente représentant autant de droits de vote, soit 2,04% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société.

Par ailleurs, par courrier reçu le 19 décembre par l'AMF, la société par actions simplifiée Sofidy a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 16 décembre 2019, les seuils de 20% et 15% du capital et des droits de vote de la société Selectirente, et détenir individuellement 526.503 actions Selectirente représentant autant de droits de vote, soit 12,62% du capital et des droits de vote. Ce franchissement résulte d'une augmentation de capital de Selectirente. À cette occasion, le concert composé des sociétés Tikehau Capital, Sofidy, GSA Immobilier, Sofidiane, Makemo Capital, AF&Co, et MM. Antoine Flamarion et Christian Flamarion n'a franchi aucun seuil et détient, au 16 décembre, 2.172.098 actions, soit 52,07% du capital et des droits.