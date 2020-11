Selectirente : des perspectives incertaines avec la crise sanitaire

Selectirente : des perspectives incertaines avec la crise sanitaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Selectirente ressort à 12,8 millions d'euros au 30 septembre 2020, soit une hausse de +20,9 % par rapport au 30 septembre 2019 (10,59 ME), les loyers seuls progressant de + 21,9%, à 12,61 ME.

Depuis le début de l'exercice, les actions menées en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions avec déspécialisation de baux) ont concerné 14 locaux commerciaux, se traduisant pour Selectirente par une augmentation (+3%) des loyers annuels des commerces concernés à 403 kE (391,7 kE précédemment). Par ailleurs, la société de gestion a loué trois actifs vacants à l'acquisition pour un montant total de 294 kE depuis le début de l'année.

En particulier, suite à l'acquisition en septembre dernier des surfaces de bureaux situées avenue de Suffren à Paris (15e), les équipes de gestion de Sofidy ont loué les surfaces acquises vacantes (soit 467 m2) pour un loyer annuel de 210 kE (164 kE pour le loyer précédent). Ainsi, cet actif (surface globale de plus de 4.200 m2) est désormais entièrement loué à la société Illumination Mac Guff, filiale française de NBC Universal, pour un loyer annuel de 1,94 ME.

A périmètre constant, les loyers enregistrent une baisse de -1,2% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente. Cette légère dégradation est essentiellement due à la libération d'un commerce de plus de 2.000 m2 situé à Dijon actuellement en voie de recommercialisation.

Le taux d'occupation financier reste cependant élevé et s'établit à 95,5% en moyenne sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020 (95,9% au 1er semestre 2020).

Selectirente conserve un taux d'occupation financier moyen élevé de 95,5% sur les 9 premiers mois de l'année. Son taux de recouvrement des loyers sur les 9 premiers mois de l'année ressort à 87% (94 % sur la même période de l'année dernière).

Pour rappel, le patrimoine immobilier direct de Selectirente est constitué de 442 murs de commerces, de 1 actif actuellement occupé en bureaux à Paris et de 1 ensemble immobilier mixte (commerce et bureaux) à Bordeaux. Sa valeur ressort à 383 ME (hors droits). Il est principalement constitué de commerces de centre-ville à Paris et en région parisienne.

Perspectives

Depuis le début de l'année, Selectirente a poursuivi son développement en faisant preuve d'une prudence et d'une sélectivité accrues. Elles se matérialisent par 50,4 ME d'investissements en immobilier direct contractés au 3ème trimestre sur des actifs de qualité et des loyers raisonnables au regard des valeurs locatives de marché.

Les perspectives à court terme des prochains mois et trimestres restent incertaines au regard du second reconfinement qui a débuté le 30 octobre dernier et des conséquences de l'épidémie de la Covid-19.

Dans ce contexte, la société poursuivra la gestion disciplinée et réactive de son portefeuille et, afin de traverser cette situation économique inédite, entend s'appuyer sur ses fondamentaux robustes que sont l'emplacement et la qualité de ses actifs d'une part, et la mutualisation du risque locatif d'autre part.

Compte tenu de sa structure financière, Selectirente a l'intention de poursuivre ses investissements en continuant à saisir les opportunités d'acquisition que le contexte actuel ne manquera pas d'offrir à court et moyen terme.