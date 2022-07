Selectirente dépasse les 600 ME de patrimoine

(Boursier.com) — Au cours d'un 1er semestre marqué par une incertitude macroéconomique et géopolitique accrue, et malgré des pressions inflationnistes et des taux d'intérêt en forte hausse qui pèsent sur la croissance, le marché français de l'investissement en commerces a su tirer son épingle du jeu, réalisant son meilleur démarrage historique (2,4 MdsE au 1er semestre 2022), soit près de 4 fois le montant du 1er semestre 2021 (650 ME) et 2 fois plus élevé que la moyenne de long terme). Les volumes investis en commerces en France ont connu un très net rebond, représentant 20% au 1er semestre 2022 des investissements immobiliers totaux (contre 13% pour l'année 2021), soutenus par l'allègement des contraintes sanitaires et le retour progressif du tourisme international.

Selectirente a investi 104,9 ME au 1er semestre 2022, traduisant une croissance de près de 21% de son patrimoine, désormais supérieur à 600 ME. Dans le même temps, la société affiche sa résilience en enregistrant un taux d'occupation financier moyen de 95,8% sur les 12 derniers mois. Le taux de recouvrement des loyers du 1er semestre 2022 ressort à 91,3% au 30 juin, (82% au 30 juin 2021). Ce taux de recouvrement est porté à près de 92,1% au 22 juillet 2022.

Arbitrages stratégiques et recentrage

Au cours de ce 1er semestre, Selectirente a réalisé des arbitrages traduisant l'objectif de "recentrage stratégique" de son portefeuille : vente de 6 commerces situés à Cholet (49), Bourg-en-Bresse (01), Beauvais (60), Arpajon (91) et Aillant-sur-Tholon (89), pour un prix net vendeur total de 2,1 ME, générant une plus-value distribuable de près de 0,8 ME.

Au 30 juin, la société est engagée dans la cession de 5 actifs situés à Douai (59), Corbeil Essonnes (91), Puygouzon (81), Paris (18e) et Lyon (1er) pour un prix net vendeur de 1,4 ME.

L'actif net réévalué par action (Net Disposal Value en normes EPRA) ressort à 89,11 euros au 30 juin (88,71 euros à fin 2021), soit une croissance de +0,4% sur l'année et une hausse de +3,8% par rapport au 1er semestre 2021.

Au 30 juin 2022, le financement bancaire de Selectirente s'élève à 257,8 ME et se caractérise par :

- 24% de dettes hypothécaires et 76% de dettes corporate ;

- un ratio LTV net de 40,2% et un ratio LTV brut de 41,8% ;

- un coût moyen de la dette à 1,88% ;

- une part de dettes à taux fixe de 24% et à taux variable de 76% ;

- une part de dettes à taux fixe et couvertes ressortant à 73%, à la suite de la couverture d'une partie de la dette à taux variable.

En effet, Selectirente a contracté un contrat de SWAP pour couvrir la totalité de son crédit corporate de 100 ME, ainsi que 2 SWAPs de 50 ME chacun pour couvrir 70% de sa ligne RCF, par tranches différées de 25 ME au 1er avril 2022, 1er juillet 2022, 1er octobre 2022 et 1er janvier 2023.

Ainsi, au 1er juillet 2022, les dettes à taux fixe ou couvertes ressortent à plus de 83% et, sans nouvelles dettes d'ici fin 2022, le seront à 100%.

Perspectives

Si les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques vont probablement continuer à impacter l'activité économique et les inquiétudes des marchés financiers, Selectirente entend maintenir sa dynamique d'investissement positive. La société, qui s'attache à créer de la valeur sur le long terme, continuera d'entretenir une gestion locative dynamique et responsable tout en renforçant sa présence dans les grandes métropoles françaises ainsi qu'à Paris et en région parisienne.