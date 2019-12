Selectirente : augmentation de capital de 190 ME

Selectirente : augmentation de capital de 190 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selectirente lance une augmentation de capital d'au moins 190 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec délai de priorité irréductible des actionnaires. Le montant de l'augmentation de capital est susceptible d'être porté à un montant maximum de 217 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Les engagements de souscription se chiffrent à 209 millions d'euros (environ 110% de l'augmentation de capital, hors exercice de la clause d'extension), avec l'entrée de nouveaux investisseurs dont Sogecap (pour son compte et celui de certaines de ses filiales) et SC Tangram (gérée par Amundi Immobilier). L'augmentation de capital a pour objet de financer la stratégie de développement de Selectirente. Le prix unitaire de souscription est de 86,80 euros. La souscription dans le cadre du délai de priorité et la souscription dans le cadre de l'offre au public courent du 4 au 12 décembre inclus, alors que la souscription dans le cadre du placement institutionnel se déroule du 4 au 16 décembre inclus.

A l'issue de l'augmentation de capital, la participation de Tikehau Capital et des actionnaires avec lesquels elle agit de concert sera ramenée sous le seuil des 60% du capital et des droits de vote de la société nécessaire à la conservation du régime SIIC.

La société a demandé à Euronext la reprise de la cotation de ses actions ordinaires ainsi que ses OCEANE à compter de l'ouverture des marchés ce jour.