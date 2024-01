Selectirente alloue 250 kE supplémentaires au compte de liquidité

(Boursier.com) — Selectirente a augmenté, ce 23 janvier, de 250.000 euros, les ressources allouées au contrat de liquidité confié à Invest Securities. Cette augmentation a pour objectif de rééquilibrer les moyens cash et titres du contrat de liquidité, et vise à assurer une meilleure liquidité du titre et à éviter, le cas échéant, des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.

A la date du 23 janvier, après clôture du marché et après cette augmentation du montant en numéraire alloué au contrat de liquidité, les moyens disponibles sont les suivants : 6.915 titres et 266.651 euros en espèces.