Selectirente : acquisition d'un actif immobilier dans le 15e à Paris

(Boursier.com) — Selectirente a fait l'acquisition en date du 11 septembre d'un actif immobilier très bien situé 94bis avenue de Suffren, à Paris (15e), entre le siège de l'Unesco et le Champs de Mars, pour un prix acte en main de 44,3 millions d'euros.

Doté d'une surface utile de 4.420 m2 en rez-de-chaussée/ rez-de-jardin et de 75 parkings, cet actif offre un rendement brut immédiat de 4,5%.

Actuellement occupées en bureaux par la société Illumination Mac Guff, filiale française de NBC Universal (groupe américain Comcast) et spécialiste européen de la production de longs métrages d'animation, les surfaces offrent des accès sur l'avenue de Suffren, la rue de Laos et la rue de l'Abbé Roger Derry et présentent un réel potentiel d'évolution locative ou de reconversion.

L'acquisition a été partiellement financée par un emprunt hypothécaire de 23 ME contracté sur 12 ans au taux fixe de 1,28% avec une tranche amortissable de 60% et une tranche remboursable in fine de 40%.