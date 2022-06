Selectirente acquiert un portefeuille de 22 commerces pour 72 ME

(Boursier.com) — La foncière Selectirente accélère son développement avec l'acquisition d'un portefeuille exceptionnel, composé de 22 commerces de proximité et d'un local à usage de bureaux, sur deux portions de la rue Rambuteau, au coeur de Paris (Ier et IIIe arrondissements), et pour une surface totale de plus de 4.000 m2.

Le prix de revient total de cette transaction s'élève à 72 millions d'euros, soit l'investissement le plus élevé de l'histoire de la société.

En ligne avec sa stratégie d'investissement visant à acquérir des actifs situés dans des rues commerçantes des centres-villes à forte fréquentation, Selectirente continue de faire de la capitale la pierre angulaire de son développement, avec désormais 58% de son patrimoine situé à Paris. Artère emblématique longeant le Forum des Halles et le Centre Pompidou, aux flux piétonniers très denses, la rue Rambuteau remplit tous les critères d'investissement de Selectirente. Elle relie en effet le quartier des Halles à celui du Marais, deux zones au potentiel de développement commercial élevé et à l'attractivité touristique renforcée par le déploiement de projets emblématiques, comme la réouverture de La Samaritaine et de la Poste du Louvre, la Fondation Pinault et le Forum des Halles, ainsi que par la piétonisation de la rue de Rivoli.

D'une superficie totale de 2.337 m2 et faisant face à la Canopée du Forum des Halles, le premier lot est constitué de 11 boutiques. Le second lot, situé devant le Centre Pompidou, s'étend sur 1.700 m2. Il se compose d'un local à usage de bureaux de 190 m2 et de 11 boutiques, dont 6 restaurants et enseignes de restauration rapide.