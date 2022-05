Selectirente : 6,7 ME de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Selectirente ressort à 6,67 millions d'euros au 31 mars 2022, en hausse de +29,7% par rapport au 1er trimestre 2021. Les loyers seuls progressent de +24,8%par rapport au 1er trimestre 2021 (+3,5% à périmètre constant). Ils s'établissent à 6,3 ME.

Depuis le début de l'année, les actions menées en matière de gestion locative (relocations, renouvellements et cessions avec déspécialisation de baux) ont été actives, se traduisant par une augmentation (+20,3%) des loyers annuels de 9 commerces à 390 kE (324 kE précédemment).

Le taux d'occupation financier reste élevé et progresse à 95,5% en moyenne sur les 12 derniers mois (95,1% en moyenne sur l'année 2021). Au titre du seul 1er trimestre, le taux d'occupation financier s'élève à 95,2%. En outre, le taux de vacance en normes EPRA au 1er trimestre ressort à 3,5%.

Au cours du 1er trimestre, Selectirente a poursuivi sa dynamique de croissance en réalisant 25,4 ME d'investissements en immobilier direct de commerces de proximité situés à Paris et en plein centre-ville de Bordeaux.

Par ailleurs, le 20 avril, Selectirente a acquis 2 boutiques à Paris (10e) et en proche banlieue parisienne pour un montant total de 0,6 ME.

En complément de la réalisation de ces investissements, des promesses en vue d'acquérir un portefeuille de 6 boutiques (4 à Paris, 1 à Romainville, et 1 à Versailles) ainsi que 3 boutiques à Paris ont été signées pour un montant cumulé de 7,1 ME.

En matière d'arbitrage, Selectirente a cédé deux actifs situés à Beauvais et à Arpajon. Ces deux actifs, ne correspondant plus à la stratégie de la société. Ils génèrent une plus-value de cession de 0,4 ME. Au cours de ce 1er trimestre, 4 promesses de vente ont également été signées pour un prix net vendeur global de 1 ME.

Avec le refinancement de 240 ME conclu au 1er trimestre auprès de partenaires bancaires historiques -BECM, HSBC, Crédit du Nord et Société Générale-, Selectirente peut accélérer sa politique de croissance et de poursuivre sa stratégie d'acquisition d'actifs, à Paris et dans les grandes métropoles françaises.