Séché Envrionnement : succès d'une 1ère émission obligataire à impact répondant à des critères de décarbonation

(Boursier.com) — Séché Environnement annonce la réussite du placement, auprès d'investisseurs français et européens de la finance verte, de sa première obligation durable répondant aux caractéristiques d'un "Sustainability-Linked Bond".

Cette émission, d'un montant de 300 ME assortie d'un coupon de 2,25% pour une maturité de 7 ans, permettra de refinancer sa dette bancaire senior et des placements privés, ainsi que de répondre aux besoins généraux du Groupe.

Alors que se déroule actuellement la COP26, elle est assortie de critères à impact environnementaux ambitieux en matière de décarbonation de l'économie qui répondent aux engagements de l'Accord de Paris en matière de lutte contre le changement climatique.

A cette occasion, Séché a également obtenu des agences de notation S&P et Fitch la notation inaugurale "BB" pour son profil de crédit à long terme.