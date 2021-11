Séché Envrionnement : retour de papier

(Boursier.com) — Séché Environnement reperd 2,2% à 68,50 euros ce vendredi après l'annonce de la réussite du placement, auprès d'investisseurs français et européens de la finance verte, de sa première obligation durable répondant aux caractéristiques d'un "Sustainability-Linked Bond". Cette émission, d'un montant de 300 ME assortie d'un coupon de 2,25% pour une maturité de 7 ans, permettra de refinancer sa dette bancaire senior et des placements privés, ainsi que de répondre aux besoins généraux du Groupe.

"Séché profite de l'intérêt des investisseurs pour les placements ESG pour allonger la maturité de sa dette tout en réduisant son coût (coût moyen de la dette brute à 2,78% au S1 21)" commente Portzamparc qui conserve le dossier.