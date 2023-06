Séché Environnement : vive hausse

(Boursier.com) — Nouvelle séance dans le vert pour Séché Environnement qui bondit de près de 5% à 112,6 euros. De ses échanges dans le cadre du forum Nextcap, Oddo BHF retient un discours du management qui s'inscrit dans la continuité des tendances du 1er trimestre, confirmant la poursuite de la croissance tant en France qu'à l'International et la bonne maîtrise des marges. D'ici à la fin de l'année, le management devrait afficher sa nouvelle feuille de route (objectifs financiers et RSE) alors que les objectifs précédemment fixés pour 2025 ont été atteints.

Malgré un parcours boursier remarquable (+80% en 2021, +16% en 2022 et +19% depuis le premier janvier), la valorisation reste modeste (5,6x l'EBITDA et 11,5x l'EBIT 2024e), affichant une décote de 12% vs les ratios historiques alors que la dynamique de croissance est confirmée (TMVA 2022/25e +14% pour l'EBIT). La décote moyenne par rapport aux comparables ressort pour sa part à 10%, ajoute l'analyste, à 'surperformer' sur le dossier avec une cible rehaussée de 130 à 135 euros.