Séché Environnement : vive hausse

Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Séché Environnement est bien orienté à la mi-journée, en hausse de 5% à 52,7 euros. Oddo BHF maintient son avis 'surperformer' sur la valeur après "les excellentes performances affichées en 202". Le broker note que le management s'est montré assez serein pour au moins les 2 prochains exercices alors que la valorisation reste attractive (5,5x l'EBITDA 2021e et 4,8x 2022e) au regard des références historiques (6,5x) et du profil de croissance. Le groupe maintient un dividende de 0,95 euro, offrant un rendement de 2%. Un prochain CMD est envisagé et constituera un catalyseur... L'objectif est ajusté de 59 à 60 euros.