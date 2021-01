Séché Environnement : très entouré après l'acquisition en Afrique du Sud

(Boursier.com) — Séché Environnement s'envole de 8% à 43,4 euros au lendemain de l'acquisition de la firme sud-africaine Spill Tech. Leader des services d'urgence environnementale et de dépollution en Afrique du Sud, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires en croissance moyenne de 40% par an entre 2018 et 2020. Elle devrait contribuer en 2021 au chiffre d'affaires consolidé de Séché Environnement à hauteur de 29 ME environ, à l'EBE consolidé à hauteur de 7,9 ME et au résultat net consolidé à hauteur de 4,6 ME. L'acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, sera financée par tirage sur la ligne existante de facilité de crédit bancaire.

A noter qu'un bloc de 10.000 titres a été échangé ce matin, soit environ 0,6% du flottant. Les actions ont été négociées à 40,4 euros pièce.

Avec cette nouvelle acquisition, Séché Environnement renforce sa présence et ses parts de marché et se rapproche ainsi d'une position de leader en Afrique du Sud, souligne Oddo BHF. A l''achat' sur le titre, le broker confirme son avis positif sur le dossier, dont la valorisation reste d'autant plus modeste (5x l'EBITDA 2021 vs 6,5x pour les références historiques et 7x pour le comparables) qu'il n'a pas encore intégré cette acquisition relutive dans ses estimations.