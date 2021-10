Séché Environnement : sous pression après les comptes

(Boursier.com) — Séché Environnement recule de 3,4% à 68,70 euros après avoir publié un chiffre d'affaires contributif de 183,4 ME pour le 3ème trimestre, en progression de +14,1% par rapport à la même période de 2020, avec une bonne dynamique sur ses marchés industriels de déchets dangereux, en France et dans les principales géographies du Groupe. La filiale sud-africaine Spill Tech a contribué pour 13,5 ME au chiffre d'affaires contributif de la période, cette bonne performance matérialisant l'intégration réussie de cette filiale acquise en début 2021 et la poursuite de sa dynamique de croissance au coeur de marchés porteurs.

A périmètre et change constant, la progression de l'activité consolidée est ressortie à +5,5% par rapport au 3ème trimestre 2020 (et de +7,2% par rapport à la même période de 2019), illustrant la poursuite depuis un an, du bon niveau d'activité des 2 filières de valorisation et de traitement au sein d'un environnement porteur en France comme dans la plupart des zones où le Groupe est implanté à l'International.

Sur les 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires contributif s'établit à 538,1 ME, marquant une hausse de +16,9% par rapport aux 9 premiers mois de 2020. Cette hausse comprend, à hauteur de 24,6 ME, la contribution de Spill Tech. A périmètre et change constant, la progression du chiffre d'affaires contributif sur les 9 premiers mois de 2021 s'affiche à +11,4% (et +13,7% par rapport aux 9 premiers mois de 2019).

Les tendances des 9 premiers mois de l'exercice confortent les attentes de Séché pour l'exercice en cours avec un chiffre d'affaires contributif 2021 qui devrait se rapprocher de 750 ME à périmètre constant et y compris TGAP (pour un montant attendu de 45 ME environ).

Séché présentera ses objectifs extra-financiers, en particulier sa stratégie de décarbonation, ainsi que sa trajectoire financière de moyen terme à l'occasion d'une Journée Investisseurs qui se tiendra le 14 décembre 2021...

"La guidance annuelle implique une décroissance au T4 malgré la bonne tenue des marchés et l'intégration de Spill Tech, ce qui nous semble prudent même avec un effet de base exigeant" commente Portzamparc. "Suite à la hausse du titre, nous passons d'acheter à 'conserver' avec un scenario et un TP inchangés (64,9 euros)" conclut l'analyste.