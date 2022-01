Séché Environnement se développe dans l'assainissement en Ile-de-France

(Boursier.com) — Depuis le 1er janvier 2022, 8 centres spécialisés dans la maintenance des réseaux et ouvrages d'assainissement qui appartenaient à SARP OSIS-IDF, filiale de Veolia, ont intégré le groupe Séché Environnement.

Cette acquisition annoncée en août 2021, vient compléter la gamme de services proposée par Séché Environnement, qui renforce ainsi son implantation en Ile-de-France.

Au 1er janvier, 233 collaborateurs spécialisés dans la maintenance des réseaux et l'entretien des ouvrages d'assainissement rayonnant en Ile-de-France à partir de 8 centres opérationnels ont rejoint le groupe Séché Environnement. S'appuyant sur une flotte de plus de 130 véhicules de production et engins techniques (hydrocureurs, citernes, pompes...) et sur des moyens d'inspection vidéo des réseaux, les équipes continueront à mettre leur expertise au service d'une clientèle variée, composée de collectivités, d'industriels, de professionnels de l'immobilier et de la restauration, et de particulier.

Déjà présent en Ile-de-France sur le marché de la dépollution, notamment sur certains chantiers du Grand Paris, et dans le domaine du tri et du traitement de déchets dangereux, Séché Environnement consolide son ancrage francilien grâce à l'intégration de ces activités d'assainissement. Cette expertise complémentaire, sur des marchés porteurs, permettra la création de synergies industrielles et commerciales, en proposant une riche palette de prestations à un portefeuille clients élargi.