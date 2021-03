Séché Environnement : sans réaction

Crédit photo © Société Séché

(Boursier.com) — Séché Environnement est stable sur les 51 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé une émission obligataire à critères d'impact ESG pour accélérer sa croissance sur les marchés de l'économie circulaire et de la transition écologique. Séché Environnement émet ainsi une obligation de 50 millions d'euros de maturité 8 ans (remboursement in fine) dans des conditions de taux améliorées et assortie de critères d'impact ESG : taux d'autosuffisance énergétique ; actions en faveur de la préservation de la biodiversité ; évolution de l'accidentologie.

En cas d'évolution favorable de ces critères mesurés annuellement, le taux d'intérêt nominal de l'émission, de 2,90%, peut être revu à la baisse de 20 points de base (0,2%).

Cette émission est destinée à financer la récente acquisition de Spill Tech en Afrique du Sud ainsi que les investissements de croissance programmés en 2021.

Portzamparc parle d'une "belle opération, quasiment neutre sur le coût de la dette (2,79% en 2020) et qui allonge la maturité, tout en confirmant la démarche ESG du groupe Séché Environnement" commente Portzamparc qui vise un cours de 54,60 euros en restant à l'achat sur le dossier...