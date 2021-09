Séché Environnement révise en hausse ses objectifs 2021

(Boursier.com) — Le groupe Séché Environnement affiche au 30 juin 2021 un chiffre d'affaires contributif de 354,7 ME, en forte hausse de +18,4% par rapport au 30 juin 2020. Il intègre, à hauteur de 11,1 ME, la contribution de Spill Tech, consolidée à compter du 1er mars 2021. La croissance organique est annoncée à +15% par rapport au premier semestre 2020. En France, Séché annonce avoir bénéficié de marchés solides, soutenus par des volumes bien orientés et par des évolutions de prix positives, aussi bien sur ses marchés industriels que de Collectivités. Cette dynamique commerciale est soutenue par la mise en oeuvre d'une politique d'efficience industrielle qui favorise la pleine disponibilité des outils de valorisation et de traitement et améliore les performances de l'organisation.

L'International confirme globalement son retour à la croissance et affiche, à des degrés divers, des niveaux d'activité plus soutenus après un exercice 2020 affecté par la pandémie. "A périmètre constant, Séché Environnement réalise ainsi au 1er semestre 2021 une performance commerciale, opérationnelle et financière non seulement supérieure à celle de la même période de 2020 mais également très sensiblement améliorée par rapport à celle du 30 juin 2019", commente le groupe.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 81,1 ME, soit 22,9% du chiffre d'affaires contributif. Il marque une hausse de +50,7% par rapport au 30 juin 2020 (et +27,5% par rapport à la même période de 2019). Il intègre un effet de périmètre lié à l'intégration de Spill Tech à compter du 1er mars 2021, pour 3,4 ME (soit 30,6% du chiffre d'affaires).

Le résultat opérationnel courant atteint 32,9 ME, soit 9,3% du chiffre d'affaires contributif. Il progresse de +152,1% par rapport au 30 juin 2020 (et +48,4% par rapport à la même période de 2019). La rentabilité opérationnelle courante s'affiche à 8,7% du chiffre d'affaires contributif (4,4% au 1er semestre 2020 et 7% au 1er semestre 2019). Le résultat net part du groupe s'inscrit à 13,5 ME, soit 3,8% du chiffre d'affaires contributif contre une perte nette de 0,9 ME au 30 juin 2020 (et un bénéfice net de 7,6 ME au 30 juin 2019).

Séché révise en hausse ses objectifs pour 2021 et pense atteindre, avec un an d'avance, la plupart des objectifs d'activité et de rentabilité opérationnelle initialement fixés pour 2022. Le groupe se dit confiant dans la poursuite de sa croissance en France et à l'International, dans la progression pérenne de ses marges opérationnelles et dans la poursuite de l'amélioration de sa solidité bilancielle et de sa flexibilité financière. Un nouvel objectif de marge brute opérationnelle est annoncé entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif (y compris TGAP).