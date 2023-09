Séché Environnement : Résultats de qualité au regard d'un S1 2022 porté par les activités "spots"

(Boursier.com) — Le groupe Séché Environnement fait part d'une croissance organique forte au S1 avec un CA contributif de 492 ME, +9% vs. 30/06/22.

Les Marges opérationnelles sont élevées avec un EBE de 102 ME (soit 23% du CA) +5% vs. 30/06/22. Le ROC est de 45 ME (soit 11% du CA) +3% vs. 30/06/22. La situation financière est confortée avec un Cash Flow disponible à 45% de l'EBE +81% vs. 30/06/22.

Le Levier financier est de 2,7x (-0,1x vs. 31/12/22).

Perspectives 2023 confirmées

-Le CA contributif proche de 1.000 ME avant contribution des acquisitions 2023 ;

-Croissance organique du périmètre historique à un rythme normatif de l'ordre de +5% ;

-Effet de périmètre : contribution en année pleine des acquisitions réalisées en 2022 ;

-Marge d'EBE proche de 22% du CA contributif avant contribution des acquisitions 2023 ;

-Progression de la marge d'EBE du périmètre historique ;

-Amélioration de la rentabilité des périmètres intégrés en 2022, conformément aux objectifs.

Levier financier à 2,7x EBE (hors acquisitions 2023).