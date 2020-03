Séché Environnement : remonte sur les 40 euros

(Boursier.com) — Séché Environnement grimpe de 6% de retour sur les 40 euros ce mardi, après avoir confirmé sa stratégie d'acquisitions à l'International en prenant le contrôle de la société Kanay au Pérou, de Interwaste en Afrique du Sud, de Mecomer en Italie, et de Ciclo au Chili. Ces acquisitions représentent un chiffre d'affaires total en année pleine de l'ordre de 115 millions d'euros.

Sur l'exercice, le groupe a connu une croissance organique solide sur ses principaux marchés en France comme à l'International, en ligne avec ses attentes... Avec un chiffre d'affaires contributif de 687,8 ME, en progression de +22,7% par rapport à 2018, Séché Environnement affiche une forte croissance de son activité consolidée, qui reflète à la fois la qualité de la croissance organique sur son périmètre historique (+4,4%) et la contribution de son nouveau périmètre à l'International (+102,5 ME).

Les résultats opérationnels consolidés sont ressortis en hausse sensible : l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 135,4 ME (+24,6%) extériorisant une nouvelle progression de la rentabilité brute opérationnelle à 19,7% du chiffre d'affaires contributif (19,4% en 2018). A périmètre constant, l'EBE atteint 117 ME soit 20% du chiffre d'affaires contributif, réalisant ainsi dès 2019 l'objectif fixé pour 2020. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) a atteint 47,8 ME (+8,1%) soit 7% du chiffre d'affaires contributif (7,9% en 2018). La progression du ROC reflète la bonne orientation de l'EBE. Le résultat opérationnel s'établit à 46,8 ME, soit 6,8% du chiffre d'affaires contributif (38 ME soit 6,8% du chiffre d'affaires contributif en 2018).

Après comptabilisation d'intérêts minoritaires portés à -1,1 ME (-0,6 ME en 2018), le Résultat Net part du Groupe atteint 17,8 ME (15,6 ME en 2018). Il est en hausse de +14,1%.

Le Résultat net par action ressort ainsi à 2,27 euros (2 euros un an plus tôt).

Perspectives confirmées

Le maintien de tendances de marchés positives, en France comme sur ses principaux marchés à l'International, permet à Séché Environnement d'anticiper la poursuite de sa croissance sur son rythme actuel au niveau consolidé, avec une croissance de qualité en France et une progression dynamique de son activité à l'International.

Dans ce contexte favorable et pérenne, les premiers effets du plan d'efficience industrielle et du plan d'économies devraient permettre à la rentabilité opérationnelle brute (EBE / CA contributif) de progresser en 2020 par rapport à 2019 pour atteindre, en France comme à l'International, 20% du chiffre d'affaires contributif (à périmètre constant).

Séché Environnement prévoit en 2020 un plan d'investissements soutenus, en lien avec les projets de croissance visant à développer les capacités à l'International, en Afrique du Sud (Interwaste), en Italie (Mecomer) et au Chili (projet Ciclo). Sur le plan organisationnel, Séché Environnement investira à partir de 2020, et sur 3 années, dans un nouvel ERP qui permettra entre autres, une meilleure structuration des contrôles des opérations, au coeur de la politique d'optimisation opérationnelle du Groupe.

Quel impact ?

L'ensemble de ces projets de développement devrait totaliser en 2020 un montant de l'ordre de 30 ME qui s'ajouteront aux investissements de maintenance et de développement normatifs du Groupe (estimés autour de 11% du chiffre d'affaires contributif), et qui seront engagés dans le respect des objectifs de génération de flux de trésorerie disponible (de 35% de l'EBE) et de flexibilité, soit un levier financier de l'ordre 3x EBE fin 2020 (à périmètre constant).

Séché Environnement prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires contributif compris entre 750 ME et 800 ME fin 2022, dont 30% environ réalisé à l'International (vs. de l'ordre de 25% en 2019) à périmètre constant. Séché Environnement cible un EBE compris entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif. Les objectifs de génération de flux de trésorerie disponible sont pleinement confirmés à 35% de l'EBE 2022, avec un objectif de levier financier (dette financière nette/ EBE) amélioré et inférieur à 3x EBE 2022 -hors croissance externe- (vs. de l'ordre de 3x en milieu de cycle).

Portzamparc parle d'une publication de "très bonne qualité et de confirmation des guidances". L'analyste attend la présentation de ce mardi pour ajuster ses prévisions 2020 et prendre en compte les impacts d'un possible ralentissement industriel (Italie, France) suite à l'épidémie de coronavirus... Pour le moment, l'analyste reste à l'achat sur le dossier en ciblant un cours de 53,60 euros.