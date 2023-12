Séché Environnement : recule après la présentation des objectifs de moyen terme

(Boursier.com) — Séché Environnement cède 1,7% à 102,6 euros après avoir dévoilé sa trajectoire financière et extra-financière à horizon 2026. En 2024, le groupe table sur une croissance organique de l'ordre de +5% par rapport aux objectifs 2023, sur un EBE ajusté de l'ordre de 230 ME et sur ROC ajusté de l'ordre de 105 ME. Le management vise, à horizon 2026, un EBE ajusté compris entre 265 ME et 275 ME, soit un taux de rentabilité opérationnelle brute compris entre 22% et 23% du chiffre d'affaires contributif, et un ROC ajusté compris entre 132 ME et 144 ME.

Oddo BHF parle d'une feuille de route ambitieuse qui confirme le potentiel de création de valeur du groupe sur un marché réglementé. La valorisation du titre reste toujours modeste sur la base de 5,9x l'EBITDA et 12,9x l'EBIT 2024 soit une décote de près de 20% vs les ratios historiques alors que le broker anticipe un TMVA 2023/26 de +10% pour le ROC. Après prise en compte d'une décote historique de 30% vs les comparables, le titre affiche toujours une décote de près de 10% vs l'échantillon de référence... L'analyste est à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 130 euros.